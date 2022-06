Muzeul Ororilor Comunismului si Muzeul Arta transpune pe simeze Antinostalgia, la Timisoara

Expozitia organizata de Muzeul Ororilor Comunismului in Romania in parteneriat cu Muzeul National de Arta Timisoara transpune pe simeze fenomenul nostalgiei revizitat printr-o analiza critica a prezentului."Antinostalgia" investigheaza relatia dintre public si memoria individuala a vietii private. Revizitarea trecutului constituie un efort cathartic in care privitorul, indiferent de varsta, intra in contact cu amintirile unei epoci la care a fost martor, sau a asistat prin prisma marturiilor. ... citeste toata stirea