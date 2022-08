Timisenii sunt invitati cu mic cu mare, la "Ruga banateana" 2022 cu muzica, joc si voie buna, la Muzeul Satului Banatean Timisoara.Marele eveniment traditional va avea loc in cadrul unei manifestari de promovare a traditiilor si culturii banatene. Asta ii asteapta pe toti cei care doresc sa ia parte, duminica, 4 septembrie, la "Ruga banateana", care aduna an de an mii de ... citeste toata stirea