Na bistar!" Fiica regretatului rege al romilor a prezentat Muzeul virtual al Holocaustului Romilor la Colegiul National Banatean din Timisoar

In urma cu trei ani, Luminita Cioaba, fiica regretatului rege al romilor, Ion Cioaba, a infiintat Muzeul virtual al Holocaustului Romilor, care se adreseaza nu numai generatiei tinere, ci si supravietuitorilor ca sa stie ce s-a intamplat in timpul holocaustului.Proiectul se cheama "Nu ma uita!", "Na bistar!""Am vrut sa existe un muzeu cu marturii care sa reziste peste 100 -200 de ani. Cand va fi intrebat un tanar: "A cui esti?" Pai al lui cutare! "Haide sa il vezi pe bunicul tau in muzeu!", ... citește toată știrea