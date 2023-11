Robert Serban aEuro" Fiindca, atunci cand scrii, tu o faci, de regula, ore in sir, vreau saaEuro'mi vorbesti despre inspiratie. Unii scriitori spun ca ar fi o chestiune romantioasa si tampitica, altii cred cu fervoare in ea si considera ca in lipsaaEuro'i nu pot face literatura.Ce ar fi sau ce nu este inspiratia?Serban Foarta aEuro" De vreme ce, oreaEuro'n sir, as innegri, pentru mai nimic sau te miri ce, hartia, e clar ca nu de inspiratie ar fi vorba...Altfel, sunt spontan, dupa cum bine ... citeste toata stirea