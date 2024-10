NATO, despre cazul Geoana: "Toti angajatii NATO trebuie sa obtina o autorizatie de securitate de la autoritatile lor nationale pentru a-si putea prelua atributiile in cadrul organizatiei, iar dl. Geoana a facut acest lucru"

Mircea Geoana a activat in cadrul NATO ca secretar general adjunct dupa ce a obtinut in prealabil, potrivit regulamentelor, o autorizatie de securitate de la autoritatile nationale, a precizat vineri, la solicitarea News.ro, un oficial al NATO, in conditiile in care actualul candidat la presedintia Romaniei este vizat de un scandal, generat de o investigatie a unei organizatii media internationale, care arata ca un apropiat al sau ar fi avut legaturi de afaceri cu un oligarh rus controversat. ... citește toată știrea