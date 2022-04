Natura, arta, muzica si buna dispozitie, la Check Art Festival - Spring Edition, din Iulius Town

Check Art Festival - Spring Edition aduce in acest weekend un boost de energie, culoare si multa voie buna in Iulius Gardens. Timisorenii vor descoperi o lume a teatrului si a artei exprimate sub diferite forme, de la concerte live si spectacol de dans, ateliere de creatie pentru copii, la fireshow si o "parada" de statui vivante, bufoni, marionete gigant si mimi. Cei mici se vor mai putea bucura de piesa de teatru, "Magazinul Fermecat", pot participa la egg-hunt, iar toti vizitatorii pot ... citeste toata stirea