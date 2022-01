Ne-a iesit pe nas sau terapia prin ras cu aradeanul Doru Octavian Dumitru, la Timisoara

Doru Octavian Dumitru - one man show - vine la Timisoara pentru a sustine un delicios spectacol de umor intitulat "Ne-a iesit pe nas", la Filarmonica Banatul Timisoara, in premiera!Avem deosebita placere de a va invita la destindere si terapie de grup prin ras - este mesajul organizatorilor."Cred cu tot sufletul si bazat pe toata experienta mea profesionala depana acum, in puterea vindecatoare a comediei. Cred ca abilitatea de arade inteligent ramane cea mai dinamica forma de terapie ... citeste toata stirea