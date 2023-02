Nepotii lui Victor Brauner vin la Timisoara, la expozitia dedicata inaintasului lor

Mai multi nepoti si nepoate ale pictorului si sculptorului Victor Brauner vor veni din Canada sa viziteze expozitia dedicata inaintasului lor, la Timisoara. Anuntul a fost facut de Ovidiu Sandor, directorul Art Encounters si artizanul expozitiei "Victor Brauner - Inventii si magie" care are loc la Timisoara pana in luna mai 2023."Cred ca este o expozitie-eveniment, importanta, Victor Brauner - un mare artist nascut in Romania pe care cred ca foarte multa lume nu il cunoaste sau nu stie ca e ... citeste toata stirea