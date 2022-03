Nica, atac la Fritz, dupa ce primarul s-a plans de amenda de la AFM cauzata de Robu

Luni, 28 februarie, primarul Dominic Fritz anunta ca AFM a obligat Primaria Timisoara sa plateasca inca 4,3 milioane de lei pentru deseurile raportate necorespunzator in perioada 2016-2020. Pe retelele de socializare, Fritz l-a atacat pe fostul primar Nicolae Robu, numindu-l "tepar notoriu". Robu a intors in stilu-i caracteristic atacul: "ratatul in Germania ajuns, prin minciuna si ilegalitati sfidatoare, dupa *stralucita* sa cariera de activist ong, secretara de pensionar si somer -daca n-ar ... citeste toata stirea