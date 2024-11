Nicolae Robu devine primul consilier al presedintelui CJT, Alfred Simonis

Parteneri de campanie electorala, prin alianta, acum sef si subordonat! Nicolae Robu isi anunta inregimentarea ca si prim consilier al noului presedinte al CJT, Alfred Simonis.Surpriza enorma in administratia timiseana. Nicolae Robu a fost numit consilier personal al presedintelui CJ Timis, Alfred Simonis."Acum jumatate de an, ceream timisorenilor sa voteze tandemul Robu-Simonis, sub angajamentul ca impreuna vom face lucruri importante pentru Timisoara si pentru celelalte localitati ale ... citește toată știrea