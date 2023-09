Fostul primar al Timisoarei, prof.univ.dr. Nicolae Robu, sustine ca tot ceea ce el a construit cu echipa lui cat a fost la conducerea orasului, acum, a fost distrus de actuala echipa administrativa USR, in frunte cu primarul Dominic Fritz, care cauta cu disperare firme sa faca in scoli ce faceau echipele de lucru Colterm.Iata explicatia prof. Nicolae Robu de pe facebook:"Primarul Fritz - eu sustin, ilegitim, si astept sa ma dea in judecata pentru aceasta sustinere!- si sleahta ce-l ... citeste toata stirea