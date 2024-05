Nicolae Robu spune ca este injurat si calomniat permanent de "gherila fritzista"

Timisoara are, in acest zile, una dintre cele mai aprige campanii electorale din ultimii ani, pentru alegerea primarului orasului. Principalii contracandidati si de la scrutinul precedent, Nicolae Robu si Dominic Fritz, sunt "la cutite" si se lupta in declaratii si prezentari de date publice. Acum, Robu spune ca si in precampanie, dar si in campanie e supus unui adevarat tir de jigniri din partea "gherilei fritziste", adica a celor care sustin cauza adversarului sau.Toate postarile sale sunt ... citește toată știrea