Nicu Covaci a implinit 75 de ani. "Am invatat sa ma lupt pana la capat"

Legenadrul muzician timisorean Nicu Covaci s-a nascut in 19 aprilie 1947. La doar 15 ani infiinta trupa Sfintii, care mai apoi si-a schimbat numele in Phoenix. Covaci a venit sa-si serbeze ziua de nastere in orasul in care s-a nascut si a avut parte ieri de un concert intre prieteni, la clubul Casa del Retro din Timisoara."Este un concert dedicat prietenilor apropiati din Timisoara. Am venit sa ne simtim bine, sa ne simtim iarasi aproape. Voi canta cu formatia noua, cu Cristi Gram, Flavius ... citeste toata stirea