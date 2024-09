Noaptea Cercetatorilor Europeni 2024 are loc la Timisoara

Noaptea Cercetatorilor Europeni 2024, cel mai captivant eveniment despre stiinta si cercetare, va avea loc in data de 27 septembrie, cand la Timisoara, cercetatori si pasionati de stiinta isi dau intalnire cu publicul larg, alaturi de care vor desfasura activitati interactive si educative, intr-o atmosfera relaxata si prietenoasa.Evenimentul se va desfasura in campusul Nokia - gazda evenimentului - si invita publicul sa se implice activ in experimente uluitoare, prezentari stiintifice ... citește toată știrea