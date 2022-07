Noi amenzi pentru muzica prea tare sau turarea motoarelor

Politistii locali au actionat si in acest sfarsit de saptamana pentru luarea masurilor legale in cazurile de tulburarea a ordinii si linistii publice, fiind semnalate mai multe situatii de incalcare a prevederilor legale referitor la muzica data la intensitate mare.Astfel, in noaptea de vineri spre sambata, politistii locali au aplicat in cazul localului Epic Society, de pe strada Diaconu Coresi, o sanctiune conform Legii 61/1991 republicata de 1500 lei deoarece muzica tare la ora 04.10, a ... citeste toata stirea