Norul toxic format in urma bombardamentelor din Ucraina ar putea ajunge, astazi, in tara noastra, spun specialistii. Formatiunea, compusa din substante nocive pentru sanatate, a ajuns deja in alte state europene.Un nor format din substante toxice, printre care sulf si plumb, ar putea ajuge, astazi, in Romania. Norul a ajuns deja in Polonia si Republica Moldova.Specialistii recomanda persoanelor care locuiesc in ... citeste toata stirea