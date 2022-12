Nou! Directia de Asistenta Sociala Timisoara a inaugurat Serviciul de asistenta comunitara PRO Freidorf

Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara, in calitate de lider, impreuna cu Asociatia Lupta Zambeste Traieste Timis, in calitate de partener, au inaugurat, miercuri 7 decembrie, Serviciul de asistenta comunitara PRO Freidorf.Situat in Timisoara pe strada bl.16 Decembrie 1989 nr.13, noul serviciu social si-a inceput activitatea in cursul lunii noiembrie 2022 intr-un spatiu reabilitat in cadrul proiectului "PRO Freidorf - Incluziune sociala si parteneriat activ pentru combaterea ... citeste toata stirea