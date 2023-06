Ziarul Financiar si BRD in parteneriat cu Camera de Comert, Industrie si Agricultura a judetului Arad organizeaza conferinta "TU ESTI VIITORUL IN BUSINESS: Noua generatie in business - Cine duce mai departe afacerile antreprenoriale romanesti".Evenimentul va avea loc joi, 22 iunie, la hotel Aniroc, Arad, incepand cu ora 09:30.In conditiile in care cea mai mare parte a fondatorilor de companii antreprenoriale locale se gandesc la retragere dupa 30 de ani de activitate, urmatoare mare ... citeste toata stirea