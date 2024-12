Noul drum de legatura dintre Timisoara si A1 este realizat in proportie de 34%

La inceputul lunii decembrie, pe santierul noului drum de legatura dintre Timisoara si autostrada A1 stadiul lucrarilor este de circa 34%.Pe santier sunt constant peste 150 de utilaje si autobasculante si in jur de 200 de persoane (muncitori, laboranti, deserventi utilaje, mecanici, soferi etc.). Pentru realizarea noii cai de acces de aproximativ 10 km intre DN 69 Timisoara - Arad si autostrada A1 se lucreaza in continuare la umpluturi de pamant, strat de forma, strat de ... citește toată știrea