Noul primar a gasit masina primariei Livada cu kilometrajul dat inapoi: "Ori a mers trei ani cu spatele, ori fostul primar a dat kilometrajul inapoi"

Noul primar al localitatii Livada, din judetul Arad, Adrian Tole, a anuntat pe pagina de Facebook a Primariei ca a gasit masina institutiei, un Duster, cu kilometrajul dat inapoi. Mai mult, Inspectia Tehnica Periodica era expirata din aprilie 2024."Preluarea mandatului la Primaria Livada. Episodul 1 - Dacia Duster (sezonul 1). Mostenire cu bucluc. Dupa cum se vede in poza atasata, masina in cauza a fost achizitionata, cu 17.000 de euro (aproape ca una noua), in anul 2022, avand la bord 199. ... citește toată știrea