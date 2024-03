Noul terminal de plecari externe al Aeroportului International din Timisoara, inaugurat cu prilejul intrarii Romaniei in Spatiul Schengen aerian

Noul terminal de plecari externe al Aeroportul International "Traian Vuia" din Timisoara va fi inaugurat in 29 martie, cu prilejul aderarii Romaniei la Spatiul Schengen aerian. Investitia se ridica la peste 88 de milioane de lei.Doi ani au durat lucrarile la noul terminal al Aeroportului International "Traian Vuia" din Timisoara, iar lucrarile sunt finalizate. Constructia urmeaza sa fie inaugurata oficial in 29 martie."Aeroportul International Timisoara *Traian Vuia* a derulat in ultimii ... citește toată știrea