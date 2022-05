Nu doar despre statui

ContraeditorialDezvelirea statuii principelui Gabor Bethlen la Alba Iulia, in prezenta doamnei Katalin Novak, presedinte al Ungariei, a starnit emotii exprimate diferit atat in randul maghiarilor, cat si al romanilor. Bunaoara, un senator PSD de Alba, imbracat in costum national "folcloric", a considerat ca este patriotic sa puna un mic portret al lui Avram Iancu pe iarba de la baza maiestuoasei statui. Altfel a reactionat senatorul si viceprim-ministrul Romaniei, presedintele UDMR, domnul ... citeste toata stirea