Nu v-ati protejat contorul de apa de inghet, iar instalatia de apa s-a spart, veti plati remedierea!

Temperaturile pe timpul noptii au scazut in Timisoara pana la minus 12 grade, iar in continuare, gerul va fi accentuat, de minus 7 -8 grade, toata saptamana.Prin urmare exista un risc foarte mare de a ingheta contorul de apa, cu efecte nedorite pentru consumatori.In aceste conditii, Aquatim trage un semnal de alarma: "Atentie la contoarele de apa! Feriti-le de inghet! Caminele protejeaza suficient instalatiile din interiorul lor. Acolo unde instalatiile nu sunt montate in camine si sunt ... citeste toata stirea