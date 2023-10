Desi pare a vorbi foarte bine limba romana, chiar eram incantata in urma cu vreo trei ani pentru felul in care Dominic Fritz folosea genitivul si dativul, pe cale de disparitie din vorbirea curenta, in mod clar el nu pricepe sensul profund al multor expresii. De aceea, in mai multe randuri, in textele mele, ii rugam pe "marii specialisti" in comunicare sa-i mai traduca (de o parte a scapat, i-a mai dat afara!) din jocurile de cuvinte pe care le folosim cu placere, nu de alta, dar sa nu fie vreo ... citeste toata stirea