Muzicienii alesi sa isi petreaca saptamana in tabara de creatie Muzicon Summer Camp au colaborat si au creat muzica noua ce va fi ascultata pentru prima data sambata, 19 august, la The Village, Buzad.In afara pieselor proaspat produse, evenimentul va aduce si seturi ale unor artisti deja consacrati, prezenti in tabara.Cei care vor urca pe scena in fata publicului, in diverse colaborari, sunt: Octavian "Vita" Horvath, DJ K-Lu, Utu Pascu, Mighty Boogie, Serena Voaides, Thea Marconi, Adolf ... citeste toata stirea