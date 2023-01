Nunta lui Figaro - 245 de ani. Din nou la Opera Nationala Timisoara

Vineri 13 ianuarie 2023, de la ora 19.00, Opera Nationala Timisoara va invita la opera Nunta lui Figaro, de Mozart, regia tehnica Hellen Ganser, spectacol cantat in limba italiana si titrat in limbile romana si engleza.Durata: 3h (2 pauze). Varsta recomandata: 10+, pregatirea muzicala: Dragos Zaharescu, Angela Balici si Rares Paltineanu.Triumful luptei unui valet impotriva imoralitatii stapanului sau a stat la baza subiectului abordat de Pierre Beaumarchais in 1778, in paginile comediei ... citeste toata stirea