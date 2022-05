O broasca testoasa pe cale de disparitie, lovita de o masina, salvata printr-o interventie in premiera de medicii veterinari

O testoasa lovita de o masina in apropierea Oradei a mai primit o sansa la viata cu ajutorul unei asociatii din Targu-Mures. Reptila avea mai multe fracturi la carapace, la fel si la unul dintre picioare. Medicii au reusit, insa, sa o salveze printr-o interventie in premiera. Testoasa, o specie protejata de lege, urmeaza sa fie eliberata in salbatacie abia peste cativa ani.Testoasa a fost gasita pe strada, cu rani grave la carapace si la membrele inferioase. Fusese lovita de o masina, dar cei ... citeste toata stirea