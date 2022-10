O companie din vest sarbatoreste 20 de ani de activitate

Respectul se castiga in timp si dupa performante care te claseaza in varful celor mai buni din domeniu. Compania Adient din Jimbolia aniverseaza 20 de ani de succes.Inovatie, perseverenta si profesionalism. Tehnologie la nivel inalt si o echipa dedicata performantei. Asa se poate descrie in doar cateva cuvinte compania Adient Jimbolia care in acest an a marcat 20 de ani de existenta.Compania Adient, fosta Johnson Controls, este prezenta in Romania din anul 2000 si are un numar total de 5800 ... citeste toata stirea