O infrangere nu inseamna pierderea razboiului! Sustinere pentru antrenorul Dragan Petricevic, staff-ul tehnic si jucatori

Leii din Banat au suferit o infrangere (71-77) pe terenul formatiei Dinamo Bucuresti. In ciuda insuccesului si a faptului ca este al treilea consecutiv in campionat, Leii din Banat pastreaza sanse considerabile de a se califica in Top 10, avand o linie de clasament cu 8 victorii si 5 infrangeri.In tot acest context, managerul sectiei de baschet, Sergiu Pasca, transmite urmatorul mesaj suporterilor timisoreni:"Esin sa-i felicit pe jucatori si pe antrenori pentru parcursul de pana acum si ... citeste toata stirea