O intalnire minunata in Chisinau, anul 1972

ContraeditorialIn august 1972 ma intorceam de la Odesa, impreuna cu lotul de atletism juniori al Romaniei, unde participasem la "Concursul Sperantelor Olimpice din Esarile Socialiste". Am schimbat trenul in Chisinau unde am facut o pauza de cateva ore. Am profitat de scurta, dar prima ocazie din viata mea sa pasesc pe pamantul Moldovei de dincolo de Prut pentru a vizita gara si imprejurimile ei. Impregnat de patriotismul "de la Nistru pan' la Tisa" in care am fost crescut de catre bunicul meu, ... citește toată știrea