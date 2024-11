O intalnire si o alta calatorie! Profesorii de la Facultatea de Arte si Design din cadru UVT expun in Coreea de Sud

Facultatea de Arte si Design din cadrul Universitatii de Vest din Timisoara (UVT) participa, in perioada 9-18 noiembrie 2024, la expozitia internationala "O intalnire si o alta calatorie incepe", organizata in Coreea de Sud.Evenimentul se va desfasura la YK Gallery din Anyang - fiind parte a prestigiosului program Expozitiile Internationale de Arta si Schimburile Culturale Coreea - Romania, initiat in 2012.Expozitia din acest an marcheaza o noua etapa a colaborarii dintre artistii romani si ... citește toată știrea