O masina din cinci a fost respinsa la verificarea initiala efectuata in reprezentantele Registrului Auto Roman in anul 2021

In anul 2021, Registrul Auto Roman a fost in controale la service-uri, in trafic, a verificat practicile din statiile ITP si a sporit gradul de vigilenta in cazul autovehiculelor second hand care solicita obtinerea CIV in Romania.In traficInspectorii RAR au controlat din punct de vedere tehnic in trafic 75.600 de vehicule (comparativ cu 64.096 in anul 2020), la nivelul intregii tari. In urma controalelor, s-a constatat ca 46,39% dintre acestea aveau deficiente tehnice majore si/sau ... citeste toata stirea