O noua autospeciala de interventie pentru pompierii din Lugoj

In dotarea Detasamentului de Pompieri Lugoj a intrat o noua autospeciala de interventie, achizitionata de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta, prin IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Romania, in cadrul Proiectului VIZIUNE 2020, finantat prin Programul Operational Infrastructura Mare. Prezentarea autospecialei a avut loc in prezenta inspectorului sef al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Banat" al judetului Timis, col. Lucian Vasile Mihoc, a ... citeste toata stirea