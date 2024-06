O noua campanie trimestriala de colectare gratuita a deseurilor VOLUMINOASE din Zona 1 Rural a judetului Timis - 2024

Compania RETIM impreuna cu ADID Timis anunta inceperea unei noi campanii de colectare gratuita a deseurilor voluminoase din Zona 1 Rural a judetului Timis ce va avea loc in perioada 01 - 30 iulie 2024 in localitatile Bucovat, Parta, Varias, Sanandrei, Sacalaz (si in Beregsau Mic si Beregsau Mare) Sandra, Iecea Mare, Masloc (si in Alios), Pischia, Fibis, Carpinis, Cenei, Checea, Foeni, Otelec (si in Iohanisfeld), Uivar, Dudestii Noi, Becicherecu Mic, Satchinez (si in Hodoni si Barateaz), Biled, ... citește toată știrea