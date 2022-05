O noua premiera la Teatrul Basca Timisoara: Animal Crossing. Intrarea libera

Teatrul Basca Timisoara se pregateste pentru o noua premiera, spectacolul Animal Crossing, pe baza unui text original scris de Victor Dragos si Andrei Ursu.Premiera va avea loc in curtea garnizoanei Timisoara, duminica in 27 mai, de la ora 16.00, in cadrul Festivalului Euroregional TESZT #13, organizat de Teatrul Maghiar de Stat "Csiky Gergely" Timisoara. Intrarea este libera.Scris in 2018, dar la fel de actual si astazi, Animal Crossing transpune in scena povesti reale din societatea ... citeste toata stirea