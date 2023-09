O noua premiera la Timisoara! Un concept unic in Romania - ,,Arta in Medicina si Medicina in Arta"! ArtMed, prima galerie de arta, inaugurata la Clinica Popitiu!Dr. Mircea Popitiu, cadru didactic la Universitatea de Medicina si Farmacie Timisoara, a explicat:"Din pasiune pentru arta si pentru chirurgie vasculara, in cadrul proiectului PreVasc, initiem un concept unic in Romania - ,,Arta in Medicina si ... citeste toata stirea