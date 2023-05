Cautarile celor doi adulti si doi copii in raul Mures, dati disparuti, dupa ce duminica seara barca in care se aflau s-a rasturnat, au fost reluate joi. Sunt 25 de pompieri din judetele Timis si Arad care participa la misiune si 5 scafandri, scrie news.ro.Cautarile au loc in zona localitatii Periam din judetul Timis, unde barca s-a rasturnat duminica seara."Pentru misiunea de cautare-salvare a celor 4 persoane disparute in urma rasturnarii cu barca in raul Mures, intervin astazi 25 pompieri ... citeste toata stirea