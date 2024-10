O raza de bucurie pentru seniori! Ziua Internationala a Persoanelor VErstnice, in centrele DGASPC Timis

La inceputul lunii octombrie, are loc in fiecare an o sarbatoare aparte Ziua Internationala a Persoanelor VErstnice, manifestare menita sa atraga atentia asupra seniorilor deseori uitati de catre familii sau rude.La 14 decembrie 1990, Adunarea Generala a Natiunilor Unite a desemnat ziua de 1 octombrie Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice, iar, in anul 2020, Adunarea Generala a Natiunilor Unite a declarat perioada 2021-2030 Deceniul ONU al imbatranirii sanatoase.Din dorinta de a-i ... citește toată știrea