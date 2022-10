O soferita de camion, acuzata ca a omorat o femeie pe DN 76 si a fugit dupa accident

O soferita in varsta de 34 de ani care conducea un camion a fost identificata de politisti si este suspecta in cazul femeii decedate care a fost gasita pe marginea DN 76, in judetul Arad, conducatoarea autoutilitarei fiind acuzata ca a lovit victima si a parasit locul accidentului.Politistii au stabilit ca victima a fost lovita de camion cu o seara inainte, cadavrul fiind descoperit abia marti dimineata."Din cercetarile efectuate de politisti s-a stabilit ca, in seara zilei de 24 octombrie, ... citeste toata stirea