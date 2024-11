O sosie a lui Putin invadeaza Romania!

ContraeditorialSubliniam in ultimul meu articol dorinta de mesinanism, de paternalism a unei parti dintre alegatorii romani, dispusi sa creada cele mai incredibile elucubratii daca sunt invelite patriotard, egalitarist marxist anticapitalist, pacifist pe stil putinist, pravoslavnic.Omul cu pantaloni rosii, domnul doctor in pedologie, expertul international in toate cele, Calin Georgescu a castigat primul tur al alegerilor prezidentiale. Acum, partial mirat de acest rezultat, ma uit - nu mai ... citește toată știrea