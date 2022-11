O tema pentru ministeriala NATO de la Bucuresti

Sa zicem ca vecinul meu ma dusmaneste. Si imi arunca toata ziua buna-ziua, dar si noaptea, bolovani peste gard. Eu ii pot incasa, sau ii pot prinde, sau ii pot lovi in zbor, dar niciodata nu am dreptul sa-i arunc inapoi. Iata o regula absolut ciudata. Si total incorecta. Cel putin din punct de vedere moral. Este regula care se aplica in mod straniu in acest ciudat al doilea razboi declansat de Federatia Rusa impotriva Ucrainei. Concret, Ucrainei ii este interzis sa raspunda pe masura. Ea nu se ... citeste toata stirea