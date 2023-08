Oamenii primariei au finalizat demolarea unui gard si a unei porti de acces montate ilegal pe strada Paris, in spatele blocului de pe bulevardul Republicii nr. 10. Acestea au fost amenajate de asociatia de locatari de acolo, pe un teren public, fara autorizatie, fiind realizata o miniparcare privata, spun reprezentantii primariei.Primaria a emis o dispozitie de demolar, asociatia a facut in justitie o cerere de suspendare, iar de curand aceasta a fost respinsa de justitie. Zona a revenit in ... citeste toata stirea