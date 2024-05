Obezitatea - problema de sanatate publica. Controleaza-ti Obezitatea - editia Timisoara

Conferinta "Obezitatea - problema de sanatate publica" are loc, marti, 28 mai, la ora 11:00, in cadrul proiectului "Controleaza Obezitatea" - editia Timisoara, desfasurata cu sprijinul Universitatii de Medicina si Farmacie "Victor Babes" din Timisoara.Proiectul "Controleaza Obezitatea" este derulat la nivel national in marile centre universitare de medicina: Bucuresti, Timisoara, Iasi, Targu Mures, Oradea, Craiova, Cluj-Napoca, Sibiu.Astfel, cea de-a treia etapa a proiectului va avea loc la ... citește toată știrea