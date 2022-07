Ofsaid - cartea lunii, La doua bufnite Timisoara sau despre fotbal, religie, razboi si poezie

Libraria La doua bufnite din Timisoara a stabilit care este cartea lunii iulie. Este vorba de Ofsaid, scrisa de Moni Stanila, nascuta in Tomesti, judetul Timis, volum aparut la editura Nemira, 2022.Svetlana Carstean a scris astfel: "Esti poeta, esti microbista, viata e pentru tine atunci cand te rogi sau scrii, iar fotbalul e pentru tine "o ancora". Si deodata vine razboiul. Cartea aceasta, inceputa in 2014 si sfarsita in 2022, radiografiaza in direct cum peste temele personale cad umbrele ... citeste toata stirea