"Oita", unul dintre cei mai cunoscuti interlopi din Timisoara, s-a predat autoritatilor din Italia

Interlopul timisorean Alin Ciprian Huc a ales sa se predea, azi, autoritatilor italiene, pentru a fi judecat in Italia, nu in Romania. Huc, zis "Oita", a fost pentru o perioada cel mai cautat interlop din Timisoara. Acesta este acuzat ca a comandat ucidera unui alt interlop, Jean Crihan, in Italia.Huc a fost arestat in Spania, in luna martie, dar a fost eliberat dupa 3 luni, dupa ce autoritatile judiciare din Romania nu au catadicsit sa-l aduca in tara.Intr-un interviu acordat ... citeste toata stirea