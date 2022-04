Olimpiada A.S.F. - Au fost desemnati castigatorii primei editii a concursului national de educatie financiara

Autoritatea de Supraveghere Financiara a desemnat, cu ocazia Zilei Educatiei Financiare, castigatorii primei editii aconcursului national de educatie financiara - Olimpiada A.S.F., dedicat tuturor elevilor aflati in acest an scolar in clasa a XI-a.Concursul, organizat in parteneriat cu Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR), a fost structurat pe trei etape, iar participantii au raspuns online, in fiecare etapa, unui test grila format din 20 de ... citeste toata stirea