Olimpiada judeteana de limba engleza, in premiera, la Lugoj

Liceul Teoretic "Coriolan Brediceanu" din Lugoj va gazdui sambata, 19 martie, in premiera, etapa judeteana a Olimpiadei de limba engleza pentru gimnaziu si liceu, alaturi de alte doua scoli din Timisoara. Datorita situatiei actuale si numarului mare de participanti, la nivelul Inspectoratului Scolar Judetean Timis s-a luat decizia ca, in acest an, faza judeteana a Olimpiadei de limba engleza sa se desfasoare atat in Timisoara, cat si in Lugoj, fiecare centru urmand sa gazduiasca elevii de la ... citeste toata stirea