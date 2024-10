Oltre a inaugurat in Iulius Town Timisoara prima sa locatie full price din Romania

Prima locatie full price Oltre, parte a grupului Miroglio, unul dintre cei mai importanti retaileri din Italia, s-a inaugurat in Iulius Town. Cu o traditie in moda de 77 de ani si o retea de magazine monobdrand in 41 de tari, Oltre propune publicului feminin din Timisoara colectii realizate din materiale naturale precum: bumbac, gabardina, poplin, lana, mohair, matase, dar si o colectie capsula din 100% casmir.Un nou brand international s-a alaturat mixului de retaileri din Iulius Town, ... citește toată știrea