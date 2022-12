"OMVedea cat va conta". Un fermier din Timis nu isi va mai alimenta masinile agricole de la compania austriaca

Ecourile veto-ului negativ al Austriei, privind intrarea Romaniei in spatiul Schengen, continua sa aiba efecte in randul fermierilor din zona de vest!Dupa ce marele fermier, Dimitrie Musca, din Arad, a renuntat sa mai colaboreze cu BCR, controlata de austrieci, Alexander Degianski, fermier din Timis, atentioneaza ca va fi selectiv, in ceea ce priveste sursa de alimentare cu motorina in valoare de 500.000 de euro, pentru masinile agricole. In vizor este compania OMV, care va fi ocolita pe ... citeste toata stirea