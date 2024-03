ONYX - legendele Hip-Hop-ului old school american, vin la Zilele Studentilor Timisoarei

ONYX este un grup american de Hip-Hop hardcore din Queens, New York City, format in 1988.In 1993, Onyx si-au lansat albumul de debut, intitulat Bacdafucup.Albumul s-a dovedit a fi de succes, primind o certificare de platina din partea RIAA (Recording Industry Association of America) si a ajuns pe locul 10 in Billboard 200, cel mai inalt debut al grupului la acel moment.In 1998, albumul a fost selectat ca unul dintre cele mai bune 100 de albume, conform The Source.Trei dintre ... citește toată știrea